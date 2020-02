Quagliarella, uno schiaffo al suo Napoli ma con lo stile dei big

Siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri, Fabio Quagliarella e la Sampdoria fate un brindisi perchè l’amore eterno esiste ancora: «La mia scelta è sempre stata quella di restare qui anche se in estate qualche squadra si era mossa». Sono 37 anni da pochi giorni eppure sulla carta d’identità ci sarebbe da scrivere così: «Me ne sento una trentina, sono felicissimo di indossare la maglia blucerchiata e sto cercando di ricambiare l’affetto che mi hanno dimostrato con i gol» ha raccontato a Sky Sport. Ci vediamo questa sera allo stadio Luigi Ferraris, c’è Sampdoria-Napoli: vi ricordate quello foto d’autore? Settembre 2018, Quagliarella pensa e fa quello che gli altri sognano soltanto. Cross e gol di tacco, meglio di una gita al Louvre: sono capolavori che fanno il giro del mondo diecimila volte e non ti annoiano mai. Uno schiaffo al suo Napoli ma con lo stile che hanno soltanto i big. «Ho realizzato 159 gol in Serie A, ma non so quanti ne ho segnati in tutta la carriera. Mi sono riusciti tanti colpi difficili. Qualche gol di tacco l’ho fatto, ma quello contro il Napoli è stato spettacolare: ho visto che la palla era arretrata, ho cercato la soluzione più veloce e l’ho colpita, ma non ci credevo neanche io». Per quella bellezza ha messo in bacheca una collezione pregiata di premi e trofei, anche la Fifa lo catalogò tra i magnifici dello scorso anno.