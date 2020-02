Gattuso ha ringraziato pubblicamente Aurelio De Laurentiis

Gattuso ha i «doppi» in ogni ruolo, e fa niente se l’influenza qualcuno glielo ha tolto e qualche altro glielo potrebbe consegnare debilitato. Ma è stato rovistato il «fondo» del mercato, per costruire un Napoli che gli somigliasse e avesse la possibilità di avanzare con il tridente. «Ringrazio De Laurentiis che ha investito in maniera prepotente per mettermi a disposizione un gruppo competitivo, e Giuntoli per averli acquistati. Sono contento e quando il presidente mi ripete hai voluto la bicicletta e glielo dico che mi piace pedalare. Questo è un Napoli di qualità, tornano calciatori importanti, che hanno fatto la storia del club, che in tre anni, con Maurizio hanno fatto mille punti…». Maurizio, ovviamente, è Sarri, è quello è il riferimento ricorrente, il sogno con il quale convivere, quello d’un calcio che richiami alla Bellezza, ma che sia quella Grande. «Quando proviamo certe giocate, questa squadra mi conferma quello che so: perché già le conosce. Con Maurizio andavano sempre sull’esterno, gli attaccanti laterali facevano i quinti in un 4-5-1 che veniva recitato a memoria».

La Redazione