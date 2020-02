Napoli-Hysaj, c’è aria di rinnovo e il merito va anche a Gattuso

Lo ha detto ai microfoni di Sky e i risultati sono che ha ritrovato il posto da titolare e la continuità nelle prestazioni in campo. Si parla di Elseid Hysaj che anche domani contro la Sampdoria, potrebbe partire dal primo minuto, si gioca il posto con Maksimovic. Le pagine odierne de “il Corriere dello Sport”, aggiornano sul rinnovo che scadrà nel 2021, al momento non sono stati trovati gli accordi, ma non è da escludere che si possa trovare un’intesa tra le parti. Mister Gattuso lo considera fondamentale e potrebbe essere l’ago della bilancia per farlo restare.

La Redazione