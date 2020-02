Quest’oggi punti pesanti allo stadio “Via del Mare” per il Lecce di Liverani, alla ricerca del primo successo stagionale tra le mura amiche ma lo dovrà fare con diverse assenze. Out per la sfida contro i granata, il portiere Gabriel, a seguire Meccariello, Tatchidis, Babacar e Farias. Tutte situazioni che verranno valutate in vista del match di domenica prossima al San Paolo contro il Napoli. Lo staff medico dovrà dare al tecnico dei salentini ottime notizie dall’infermeria.

La Redazione