UFFICIALE – Da domani in vendita i biglietti per Napoli-Lecce

Da domani alle ore 12,00 saranno in vendita i biglietti per la partita di campionato di domenica 9 Febbraio alle ore 15,00 contro il Lecce di Fabio Liverani. Per la sfida contro i salentini non sono previsti prezzi ridotti per il settore Tribuna Family. Ecco i prezzi.

Tribuna Posillipo € 60,00

Tribuna Nisida € 45,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 30,00

Curve € 14,00

La Redazione