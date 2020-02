Il “dono” dei biglietti con il Barca, la proposta di Sgambati

Questa volta ad accendere la miccia ci pensa Carmine Sgambati, consigliere comunale di Italia Viva, che su Fb scrive: «Facciamo tutti, ma proprio tutt i, una cosa seria. E se donassimo, cari colleghi, i nostri biglietti omaggio a chi ama il Napoli ma non può permetterselo? Io già l’ho fatto». Ciro Borriello, assessore allo Sport, si pone così sulla donazione dei biglietti: «Non ho nessuna difficoltà a mettere a disposizione i biglietti, del resto non sono un grande utilizzatore. C’è malcontento tra i tifosi e tra i napoletani per i prezzi. Detto questo, va ribadito che sono costi in linea con le altre società che arrivano a queste gare. Il Napoli però poteva almeno per le curve mettere prezzi come quelli della prima fase con il Real Madrid che costavano 50 euro». Eleonora De Majo, assessora alla Cultura, ha un’altra opinione: «Cedere i biglietti di consiglieri e assessori in segno di protesta va benissimo – dice – e cederò volentieri anche il mio, ma rischia di essere una iniziativa estemporanea che non affronta il problema nella sua profondità». Per la De Majo in materia di prezzi «si evocano standard europei per giustificare costi spropositati, ma forse bisognerebbe rendersi conto che il reddito pro capite napoletano non ha nulla a che fare con gli standard europei. Il tifo è parte della cultura della nostra città ed è al contempo necessario alla squadra, come hanno dimostrato le ultime due partite. La scelta di vendere biglietti a costi proibitivi sembra in questo senso proprio un voltare le spalle a un percorso di distensione che stava dando i suoi primi frutti ed è a mio avviso un errore». Raffaele Del Giudice, ex vicesindaco e assessore all’Ambiente, ha risolto il dilemma a modo suo: «Per scelta mia ho rinunciato ai biglietti dal primo giorno in cui sono stato nominato assessore. Però ritengo l’idea di Sgambati bella e da coltivare».