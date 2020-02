Per il campionato c’è una sorpresa nel taglio della lista di Gattuso

Con la fine del calciomercato il Napoli pensa al campionato e alle due coppe, per cercare di dare continuità all’ultimo momento con i successi contro la Lazio e la Juventus. Il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso ha deciso che per le gare di campionato nella lista dei 25 non ci sarà Malcuit ma è stato inserito Younes. Il tedesco nato in Libano ha rifiutato tutte le destinazioni nella sessione invernale, ma il laterale francese è ancora infortunato, per questo motivo è stata fatta una scelta logica, ma al tempo stesso sorprendente.

La Redazione