NAPOLI-ROMA (UNDER 16 A-B)- Squadre negli spogliatoi al Kennedy

Napoli-Roma: nella categoria Under 16 A e B i giallorossi e gli azzurrini sono rispettivamente la prima e la seconda miglior difesa in assoluto del torneo.

E’ da pochissimo terminato il primo tempo del big match tra Napoli e Roma, valido per la diciassettesima giornata del campionato Under 16 A e B girone C.

Gli azzurrini sono privi del suo “fosforo” a centrocampo Lettera che ha finito anzitempo la stagione (in bocca al lupo da parte nostra) e mister Bevilacqua propone il solito tridente mascherato con Marranzino pronto a innescare i golden boy Pesce e Scognamiglio.

In casa giallorossa le certezze nascono dai risultati, perché undici vittorie consecutive è roba da Guinness per i ragazzi di Parisi.

E al 16’ è ancora Pagano, il giustiziere degli azzurrini nella semifinale scudetto dello scorso anno, ad approfittare di un errore della retroguardia avversaria per battere Boffelli.

Il gol è uno shock per i padroni di casa che sette minuti dopo subiscono anche il raddoppio ad opera di Lilli che è il più lesto da angolo.

C’è’ una sola squadra in campo ed è la Roma, autentica bestia nera dei partenopei, che va vicinissima al tris in altre circostanze, soltanto la bravura di Boffelli mantiene ancora in vita gli azzurrini.

DUNQUE AL TERMINE DEL PRIMO TEMPO NAPOLI-ROMA: 0-2

Marco Lepore