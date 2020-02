Il disappunto di Rocco Commisso arriva via twitter: “Disgustato”

Juventus/Fiorentina fa discutere. Le decisioni dell’ arbitro del match Pasqua non sono piaciute al patron Viola, Rocco Commisso. Il suo disappunto via twitter:

“Sono disgustato, gli arbitri non possono decidere le partite. La Juventus non ha bisogno di aiuti arbitrali, sono disgustato. Ma anche contro Genoa e Inter siamo stati penalizzati. Sono arrabbiatissimo: se la Juventus è più forte, che vinca senza aiuti arbitrali. Il secondo calcio di rigore non c’era, questi ragazzi si sono demoralizzati dopo la decisione dell’arbitro. Con il Genoa non sono andati al Var, mentre oggi si. Io non ho mai parlato di arbitri in questi sei mesi, ma oggi non potevo stare zitto”