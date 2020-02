Serie A femminile: la Juve a San Gimignano. Domani il derby di Milano

È la giornata, nel campionato femminile, dell’attesissimo derby tra Milan e Inter, che anticipa di una settimana quello degli uomini: la sfida è in programma domani alle 12,30 con diretta su Sky. Oggi la Juve capolista non corre rischi dall’alto del suo vantaggio, anche se l’impegno contro San Gimignano non è dei più agevoli, trasferta che è risultata indigesta già a Roma e Milan. Una partita attesa (ed è atteso anche un pubblico numeroso) per la quale però il club toscano ha comunicato di non volersi spostare dal “Santa Lucia”. Sempre oggi anche la Fiorentina gioca fuori casa, sul campo del Tavagnacco penultimo.

Domani dunque il clou sarà il derby, e anche se le rossonere hanno già vinto due due stracittadine stagionali (3-1 all’andata, 4-1 in Coppa Italia), Ganz fa bene a non fidarsi, pur reduce dal confortante recupero vinto 6-3 in settimana. Domani c’è anche la Roma (senza Manuela Giugliano, ancora infortunata) a Empoli: le giallorosse puntano ad accorciare la distanza dal secondo posto.



SERIE A FEMMINILE (2ª giornata)

Oggi ore 12 Tavagnacco-Fiorentina Women; ore 14.30 Florentia San Gimignano-Juventus, Hellas Verona-Pink Bari, Sassuolo-Orobica Bergamo.



Domani ore 12.30 Milan-Inter (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A), Empoli Ladies-AS Roma.



Classifica

Juventus 37; Fiorentina e Milan 29; Roma 25; Sasuolo 20; Inter 18, Florentia 17; Empoli 15; Verona 11; Bari e Tavagnacco 9; Orobica 1.