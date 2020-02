Napoli-Barcellona, ieri calo nella prevendita

Dopo che la prima giornata di prevendita, riguardante il diritto di prelazione agli abbonati, era stata di 2 mila tagliandi staccati, la giornata di ieri è andata meno bene. Come riporta il CdS, c’è stato un calo, soltanto in 500, per un totale di 2,500, quindi certamente meno bene di quello che il club azzurro si aspettasse. C’è tempo fino alla mezzanotte di giovedì per stare davanti al p.c. per acquistare il biglietto per un evento da urlo. Purtroppo il prezzo delle curve sono per la sfida contro Messi e compagni sono di 70 euro, 230 la Tribuna Posillipo. la politica insomma sembra al momento non portare alla fila verso i botteghini. Non ha portato al momento i suoi frutti neanche l’abbinamento con la sfida di Coppa Italia passata con la Lazio 5 euro e quella del 5 Marzo con l’Inter, con la gara contro il Barcellona per invogliare la gente a comprare i biglietti. C’è tempo ma al momento i numeri nono sono incoraggianti.

La Redazione