Il Coronavirus sta spaventando tutti, compreso i campioni dello sport, tanto che il campionato cinese è stato fermato a data da destinarsi. L’ex centrocampista del Napoli Marek Hamsik, al momento gioca nel Dalian, compagine allenata da Rafa Benitez, come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, è rientrato in Slovacchia, in attesa di una chiamata da parte del club per tornare ad allenarsi con la squadra.

La Redazione