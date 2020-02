Per Younes c’è ancora febbraio ma il Napoli prende una dura decisione sul tedesco

L’ultimo giorno di affari che per il club azzurro è stato più che altro di routine: un acquisto per la Primavera dall’Empoli, chiacchierate varie e poi l’ennesimo rifiuto a trasferirsi alla Samp di Younes. Il Signor No del mese. La prospettiva finale è russa: nel senso che magari si proverà a fare un tentativo da quelle parti, considerando che il mercato è aperto fino al 21 febbraio. Magari, chissà: è soltanto un’opzione teorica, secondo il Corriere dello Sport, mentre la realtà dice che la prima conseguenza del muro contro muro sarà la sua esclusione dalle liste dei 25 giocatori da impiegare in campionato e in Champions. Giocoforza, verrebbe da dire: allo stato gli azzurri sono in 26 e Younes non sembra rientrare nei piani. A proposito di bilancio finale: il Napoli saluta con un piano-spese da circa 95 milioni di euro – bonus compresi -, investiti per acquistare Demme, Lobotka, Politano, Rrahmani e Petagna.