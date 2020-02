Renica: “Gattuso è un uomo vero, è bastato un piccolo ritocco…”

L’ex Napoli, Alessandro Renica, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Ancelotti era il problema di questo Napoli? Era anche Ancelotti, ma quando il problema è così grosso, non dipende mai da una sola persona: c’è una suddivisione di colpe. Parole di Hysaj? Non sono d’accordo quando i giocatori entrano in queste questioni, non mi piace quello che ha detto. Alla squadra è bastato un piccolo ritocco, se Demme ci fosse stato già dall’inizio, non staremmo parlando dell’esonero di Ancelotti. Coppa Campioni? Potevamo proseguire, ma avevamo bisogno di crescere un po’ alla volta, non eravamo abituati a giocare certe partite ed è costata cara. Sampdoria-Napoli? Spero che il Napoli trovi continuità e risalga in classifica con una vittoria. Gattuso? Mi è piaciuto fin dall’inizio. Ha fatto tanta gavetta ed è un uomo vero”.