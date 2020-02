Serie A/ Sassuolo-Roma 3-0 (1T): Sassuolo dominante, Roma spenta!

Pronti via, al settimo, arriva il goal del Sassuolo con Caputo, che imbucato bene da Djuricic, a tu per tu con Pau Lopez trova il goal del vantaggio. Incredibilmente dopo 10 minuti, il Sassuolo raddoppia con una grande azione di Berardi, che serve l’accorrente Toljan, che arrivato sul fondo mette in mezzo dove c’è appostato Ciccio Caputo che non perdona. Ancora Sassuolo pericoloso con Boga che, dopo uno scatto prova il tiro repinto benissimamente da Pau Lopez al 25esimo. Esattamente un minuto dopo arriva il goal del 3-0 con Locatelli, che serve una palla a Berardi che la prolunga a Djuricic, il quale non sbaglia da posizione ravvicinata. Nei restanti minuti di gioco, fase di studio, in cui la Roma tenta una timida reazione

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All.: De Zerbi.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All.: Fonseca.

Marcatori: 7′ Caputo (S), 16′ Caputo (S), 26′ Djuricic (S)

Ammonizioni: 24′ Cristante (R), 29′ Santon (R), 34′ Obiang (S), 43′ Pellegrini (R)