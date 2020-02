L’emergenza azzurra è finita: Provvidenziali Demme e Lobotka

IL CENTROCAMPO

Lavoro personalizzato in parte in palestra e in parte sul campo per Allan che resta, quindi, in forte dubbio per la trasferta di Genova contro la Sampdoria dopo aver saltato per infortunio le ultime due partite contro la Lazio e la Juventus. Anche Fabian Ruiz ieri ha svolto lavoro in palestra per i postumi influenzali. Il centrocampista spagnolo avrà ancora due giorni a disposizione per la trasferta contro la Samp.

Fondamentali sono stati gli arrivi a gennaio dei neoacquisti Demme e Lobotka che cono andati a colmare il buco del playmaker, ruolo dove il Napoli era scoperto e dove Gattuso stava adattando Fabian Ruiz. L’apporto del tedesco è risultato già decisivo: tra i migliori in campo contro la Lazio e la Juventus, già un punto di riferimento costante per i compagni. Due spezzoni di partita per Lobotka, in avvio di partita nel match di coppa Italia con i biancocelesti e in quello finale contro i campioni d’Italia in campionato: il centrocampista slovacco ha già fatto notare le sue qualità. Fonte: Il Mattino