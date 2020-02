L’unico buco del mercato del Napoli è sulla corsia mancina

IL BUCO A SINISTRA

A trovare l’aspetto negativo il buco sulla fascia sinistra, che in due sessioni di mercato non è stato colmato: a meno che Ghoulam, nel giro di pochi giorni, non torni in condizioni accettabili. Di certo, l’inseguimento a Rodriguez e così via, spinge Gattuso a puntare tutto su Mario Rui. Alternando in caso di necessità uno tra Hysaj e Maksimovic. D’altronde, prendere tanto per prendere non è mai stato nel DNA del Napoli. Per il terzino sinistro se ne parla a giugno. Fonte: Il Mattino