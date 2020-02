Serie A – Formazioni Ufficiali Bologna-Brescia: Le scelte dei tecnici

Il Bologna cerca la vittoria per scavalcare momentaneamente in classifica Napoli e Verona. Le Rondinelle invece, fanalino di coda, proveranno a superare in un colpo solo Genoa, SPAL e Lecce. Mihajlovic si affida a Rodrigo Palacio come terminale offensivo, assistito dal trio Orsolini-Soriano-Sansone. Mentre Corini schiera il duo Ayé-Torregrossa con Romulo a supporto.

FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Mbaye, Danilo, Bani, Denswil, Poli, Schiuten, Orsolini, Soriano, Sansone, Palacio. A disposizione: Da Costa, Sarr, Corbo, Boloca, Dominguez, Svanberg, Olsen, Santander, Barrow. Allenatore: Mihajlovic.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen, Sabelli, Cistana, Chancelor, Mateju, Tonali, Bisoli, Dessena, Romulo, Torregrossa, Ayé. A disposizione: Alfonso, Andrenacci, Bjarnason, Mangraviti, Gastaldello, Ndoj, Martella, Donnarumma, Spalek. Allenatore: Corini.

Arbitro: Doveri.