Di Lorenzo gioca ovunque: “L’importante è dare tutto per il bene del Napoli”

DISPONIBILITA’

Ma il Di Lorenzo da standing ovation per ciò che sta assicurando alla causa in termini di rendimento. Non ha mai battuto ciglio. «Gioco dove vuole il tecnico (veramente fanno due, con Ancelotti) – ha sempre ribadito con l’aplomb che lo contraddistingue – l’importante è dare tutto per il bene del Napoli».

Cosa che gli sta riuscendo totalmente se poi, tranne che in qualche breve e scalognata parentesi dovuta a scivoloni. Nel vero senso del termine (beneficiari Lukaku ed in parte Immobile, continua imperterrito ad andare oltre le aspettative: a destra, o indifferentemente a sinistra (vedi Spal), poi al centro (Brescia), e addirittura da esterno d’attacco nei 4-4-2 d’ancelottiana memoria (ruolo quest’ultimo già ricoperto già dai tempi del 3-5-2 empolese). Fonte: CdS