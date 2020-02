Sabatini: “Il destino di Gatuso è legato ai risultati, però…”

Il giornalista, Sandro Sabatini, ha rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio SPortiva a proposito del momento delle squadre di Serie A: “Il Genoa? Per i rossoblu il bicchiere mezzo pieno è che Pandev e Criscito sono rimasti. Bicchiere mezzo vuoto per la solita rivoluzione nonostante il cambio in panchina. La cessione di Kouamé mi sembra bruttina: è uno forte malgrado l’infortunio”. Ha evidenziato il giornalista sulle frequenze della nota emittente radiofonica sportiva”.

Su Gattuso ha aggiunto: “L’esperienza di Gattuso a Napoli è difficile: vincolare il suo destino alla missione Champions significa quasi metterlo alla porta. Il suo destino è legato ai risultati, che sono però diretta conseguenza anche dei rapporti in società. Centrocampo della Juventus? Pjanic a me piace, ha più qualità di tutti nel centrocampo della Juve. Per migliorare il reparto serve agire sulle mezzali: Ramsey e Rabiot non lo hanno fatto“.