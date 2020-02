Ultime da Castel Volturno: A parte 3 azzurri, un assente per l’influenza

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico a Castel Volturno. In vista della sfida di Marassi contro la Sampdoria in programma lunedì per il “monday night” della 22esima giornata di Serie A alle ore 20.45. Sessione in palestra per la squadra agli ordini di Rino Gattuso, mentre sul campo si sono allenati i portieri. Terapie e lavoro personalizzato in campo per Ghoulam. Lavoro personalizzato in campo e palestra per Allan e Politano. Fabian, invece, non si è allenato a causa di una sindrome influenzale.