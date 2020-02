Di Lorenzo alla “normalità”: I tempi da centrale sembrano finiti

NAPOLI

Anno nuovo vita (quasi) nuova per Di Lorenzo. Che poi a breve – complice un’infermeria stipata, e però destinata a svuotarsi velocemente – dovrebbe tornare “all’antico”. Nel senso che il sempre disponibile Giovanni, dall’inizio del 2020 ha dovuto fondere necessità e virtù giocando da centrale difensivo (ruolo peraltro a lui non proprio sconosciuto) per sei volte consecutive, per di più in un periodo in cui poco e niente ha girato per il verso giusto.

Dirottato al centro sin dall’Epifania (con l’Inter), proseguendo con Lazio, Fiorentina e Juve, insistendo anche in Coppa Italia con Perugia e Lazio. Totale sei. Appunto, riposizionamento nato dall’impellenza d’assemblare un reparto falcidiato in tutta la sua estensione, privo dei vari Koulibaly e Maksimovic in modo prolungato, occasionalmente di Mario Rui e Luperto, oltre che dei lungodegenti Ghoulam e Malcuit.

E meno male che uno stoico Manolas sia riuscito a scansarsela, che Hysaj abbia ritrovato nuova linfa, altrimenti sarebbero stati guai ben più seri visto l’aria che tirava. Fonte: CdS