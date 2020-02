CdS – Postumi influenzali per Fabian Ruiz e Politano

Ieri mattina Gennaro Gattuso ha ricevuto un mix di notizie tra le buone e le cattive per quanto riguarda l’infermeria. Le positive riguardano il completo recupero di Maksimovic e quelli in parte di Koulibaly e Mertens, oggi si deciderà il loro destino. Quelli negativi sono Ghoulam e Allan in forte dubbio per la sfida contro la Sampdoria, mentre quelli meno positivi, ma recuperabili sono: Fabian Ruiz e Politano. Questi ultimi, come riporta il CdS, sono reduci dalla sindrome influenzale, lo spagnolo non dovesse recuperare è pronto Lobotka. Per il ruolo di portiere Ospina avanti rispetto a Meret.

La Redazione