[Grafico] Sampdoria/Napoli, recupero a centrocampo per Ranieri. Oggi si deciderà il destino di K2 e Mertens

Lunedì sera alle ore 20,45 allo stadio “Marassi” di Genova, i padroni di casa della Sampdoria affronteranno il Napoli per la terza giornata di ritorno. Per l’allenatore dei liguri Claudio Ranieri arrivano buone notizie dall’infermeria, potrà contare sul centrocampista Vieira che rientrato in gruppo, out ancora l’ex Chievo Verona Depaoli. In attacco il duo Quagliarella-Gabbiadini. Per i partenopei oggi è il giorno decisivo per stabilire la disponibilità dei vari Mertens e Koulibaly per la sfida di Genova. Ieri postumi influenzali per Fabian Ruiz e Politano, quindi in dubbio per lunedì sera.