Arrivano le sirene estere per K2, reggerà il muro di DeLa?

Dopo sette gare in infermeria, Gattuso potrà contare, anche se per la panchina, di Kalidou Koulibaly, elemento indispensabile per lo scacchiere tattico del Napoli. La stagione attuale del difensore senegalese non è di quelle da ricordare, quindi si augura che possa crescere da qui a fine anno. Le sirene estere non smettono di suonare, Manchester United, Psg e Real Madrid su tutti per portarselo a casa. In questi quasi sei anni il presidente De Laurentiis ha sempre respinto con forza tutte le lusinghe, ma come disse lui mesi fa, prima o poi K2 dovrà andare via. Potrebbe essere quest’estate, dipenderà anche dal finale di stagione, se dovesse ritrovare lo smalto degli anni d’oro. Il gol allo Stadium contro la Juventus del resto lo ha fatto entrare nell’Olimpo del calcio mondiale, quindi c’è tempo per ridare senso alla stagione.

La Redazione