[Video] Arrivo a Villa Stuart di Andrea Petagna

E’ arrivato in questo momento l’attaccante della Spal, ma da Giugno sarà del Napoli, Andrea Petagna per le classiche visite mediche presso Villa Stuart. La punta ex Atalanta poi nel pomeriggio andrà nella sede della Filmauro per la firma del contratto. Da Giugno Petagna sarà azzurro e poi conoscerà il gruppo nel ritiro di Dimaro-Folgarida.

La Redazione