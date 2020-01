DIFESA – Ballottaggio tra i pali, dubbio Koulibaly contro la Samp

Ieri pomeriggio il Napoli ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida di lunedì sera alle ore 20,45 a Genova contro la Sampdoria. Per la difesa arrivano buone notizie su Maksimovic, il serbo è ormai abile e arruolato per la sfida contro i liguri di Ranieri, mentre resta in forte dubbio la presenza di Koulibaly, dove svolge ancora lavoro personalizzato. Contro i blucerchiati, secondo il Corriere dello Sport, ci sarà il ballottaggio tra i pali tra Meret e Ospina, probabilmente durerà fino a fine anno.

La Redazione