CENTROCAMPO – Contro la Sampdoria probabile rientro di Allan

L’infortunio prima della sfida contro la Lazio di Coppa Italia e poi soprattutto la nascita della terzogenita in Brasile, secondo il Corriere dello Sport, hanno impedito a Gattuso di poter contare sul centrocampista ex Udinese Allan. Il mediano verdeoro avrebbe voluto dare il suo contributo nelle sfide contro i biancocelesti e la Juventus, ma probabilmente potrebbe essere a disposizione contro la Sampdoria. In vista del posticipo contro i liguri, Allan farà di tutto per essere nella lista dei convocati, un’altra alternativa nella linea a tre per il rush-finale tra campionato e coppe varie.

La Redazione