Ufficiale – L’obiettivo azzurro, Koutris, va al Maiorca

Era un obiettivo del Napoli e per diverso tempo è stato accostato alla squadra azzurra, ma il futuro di Leonardo Koutris sarà a Maiorca. Il terzino ha trovato un accordo sulla base di un prestito semestrale.

Il giocatore, ormai ex Olympiakos, si è così espresso al sito ufficiale del club spagnolo: “Sono molto felice di essere parte del Maiorca e sono motivato ad iniziare e raggiungere i nostri obiettivi. Ho incontrato Ariel Ibagaza, so che è un giocatore che ha fatto la storia del club e mi ha detto che dovevo venire in una società così importante” . A questo punto appare molto difficile che l’Olympiakos si privi dell’altro terzino in rosa, egualmente seguito dal Napoli, vale a dire Kostantinos Tsimikas (23).

TMW