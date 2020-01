ATTACCO – Politano, l’obiettivo è esserci contro la Samp. Migliora Mertens

Ieri pomeriggio, come riporta il CdS, Matteo Politano si è allenato in palestra a causa di una sindrome influenzale, nulla di preoccupante in vista della Sampdoria. Probabilmente già da questa mattina si allenerà in gruppo, perchè vuole già conoscere le idee tattiche di Gattuso e dare il suo contributo in vista di lunedì sera. Arrivano buone notizie anche per Dries Mertens, il calciatore belga si è allenato in parte con il gruppo, a seguire differenziato, piccoli segnali di crescita, ma ci vuole cautela. Da oggi le idee potrebbe essere più chiare in vista della sfida di Marassi contro la Samp.

La Redazione