Retroscena CdS – Il motivo del no del Milan per Rodriguez

Il mercato invernale del Napoli termina con Politano, l’esterno classe ’93 ieri si è già allenato in palestra per smaltire lo stato influenzale, ma non arriverà il terzino sinistro. Secondo il Corriere dello Sport Ricardo Rodriguez era davvero ad un passo dal vestire la maglia azzurra, ma alla fine il Milan ha ritratto il tutto. Il club rossonero non ha accettato la formula del prestito con diritto di riscatto, ma soprattutto non voleva rinforzare una diretta concorrente per pochi mesi, per l’Europa League. Il d.s. Giuntoli non si è strappato i capelli e considera non una necessità andare alla ricerca di un laterale mancino, nonostante i nomi di Koutris e Tsimikas.

La Redazione