MERCATO – Petagna-Napoli, lo chiamavano Bulldozer

Il mercato del Napoli tra presente e futuro è ormai da definire una sorta di rivoluzione in entrata, in attesa di scoprire quello delle cessioni. Come conferma il Corriere dello Sport, la giornata di ieri è stata determinante per l’acquisto di Andrea Petagna dalla Spal. L’attaccante ex Atalanta arriverà in estate a titolo definitivo, quando a Dimaro-Folgarida conoscerà i suoi nuovi compagni. Al club emiliano andranno 17 milioni + 3 di bonus, prezzo giusto per evitare che potesse lievitare nei prossimi mesi. Questa mattina Andrea Petagna svolgerà le visite mediche a Villa Stuart e poi firmerà il contratto nella sede della Filmauro.

La Redazione