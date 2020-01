Ultime Castel Volturno – Buone notizie dall’infermeria

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno in vista della sfida di lunedì 3 Febbraio alle ore 20,45 a Marassi contro la Sampdoria. Si è iniziato con l’attivazione a secco, successivamente con la rosa divisi in gruppo con possesso palla e utilizzo delle porte piccole. Poi si è lavorato per settori, tra difesa, centrocampo e attacco, chiusura partitella a campo ridotto. Koulibaly si è allenato in parte con il gruppo e a seguire differenziato, mentre con la squadra Maksimovic e Mertens.

La Redazione