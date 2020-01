[Video] Petagna ha terminato le visite mediche, ora la firma

Andrea Petagna in questi minuti ha terminato le visite mediche a Villa Stuart ed ora l’ultimo passaggio la firma sul contratto con il Napoli nella sede della Filmauro. Ricordiamo che poi l’attaccante della Spal resterà a Ferrara fino a fine stagione per poi essere degli azzurri dal mercato estivo come per Rrahamani dell’Hellas Verona. Costo dell’operazione 17 milioni + 3 di bonus. Ecco il video dei colleghi di Tmw.

📣 #Napoli, visite mediche completate per #Petagna: ora la firma del contratto e poi ritorno a Ferrara pic.twitter.com/B0a3d926xd — Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) January 30, 2020

