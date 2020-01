Ultime da Bogliasco: La Sampdoria di Ranieri a lavoro

Lavoro mattutino a reparti per la Sampdoria nel secondo allenamento di avvicinamento alla partita casalinga di lunedì sera con il Napoli. Claudio Ranieri e lo staff hanno suddiviso i blucerchiati in due gruppi, che hanno alternato programmi individuali per lo sviluppo della forza in palestra e trasformazione con esercitazioni tattiche sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco.

Singoli. Sul fronte dei singoli riposo per Andrea Seculin a causa di un leggero stato influenzale; differenziato per la gestione della contusione al ginocchio per Ronaldo Vieira; iter di recupero tecnico-atletico sul campo per Fabio Depaoli. Alex Ferrari continua il percorso riabilitativo post-intervento. Domani, venerdì, si replica con un’altra seduta al mattino. Fonte: Sampdoria.it