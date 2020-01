Roma-Barcellona: per la clamorosa rimonta il club scelse prezzi bassi

La partita che i tifosi giallorossi non dimenticheranno mai risale a quasi due anni fa, quando la Roma, che aveva perso 4-1 a Barcellona, nei quarti ribaltò il risultato vincendo per 3-0 e accedendo dunque alla semifinale (con il Liverpool). I biglietti costavano da 40 euro (abbonati 35) in curva Sud e Nord a 130 (120 abbonati). In quel caso una politica dei prezzi sicuramente diversa da quella adottata dal club partenopeo per la prossima gara contro la squadra di Leo Messi.