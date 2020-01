Chiariello:”Buon mercato ma siamo ancora scoperti in un settore”

Questo è l’intervento di Umberto Chiariello a Radio Punto Nuovo, sul mercato del Napoli e su cosa manca ancora:

Non voglio far sempre il bastian contrario, ma sono perplesso. Da una parte sono contento che il Napoli è intervenuto sul mercato, coprendo il ruolo del centrocampista centrale, cosiddetto metodista. Mi piaceva Verdi tecnicamente, ma è stata una delusione completa, senza sangue nelle vene, sangue che ha però Politano. Mi piace molto anche Petagna. 3 subito in squadra e 2 a giugno, se sfuma Amrabat mi arrabbio, se arriva Kumbulla è un grosso acquisto con grosse potenzialità, ce lo manda Reja. Manca il ruolo più scoperto in assoluto: terzino sinistro. Dobbiamo adattare Hysaj, Di Lorenzo, perché non prenderne uno? Non lo capisco”.