De Giovanni:”E’ stato poco strategico per la società mettere questi prezzi”

Su Radio Punto Nuovo è intervenuto lo scrittore Maurizio De Giovanni, sui prezzi dei tagliandi per la gara contro il Barcellona:

“E’ legittimo da parte dell’organizzatore di uno spettacolo mettere i prezzi che si vogliono, ma il discorso è un altro. Il pubblico è una causa o un effetto? Ho visto che il ritorno del tifo con Lazio e Juventus ha prodotto due straordinarie vittorie. Una coincidenza? Un caso? E’ stato poco strategico per la società mettere questi prezzi. Aggiungo un’altra cosa, se vuoi mettere prezzi altissimi per la Tribuna Posillipo, i settori popolari, vanno trattati da settori popolari. Potrebbe essere l’ultima occasione di vedere il Napoli in Champions per chissà quanti anni, per questo io crerei una bolgia contro il Barcellona. Non c’è un adeguata differenziazione tra i settori, ma tutto dipende se hanno deciso di giocarsi la partita o meno”.