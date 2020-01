Gallo:”Ormai siamo lontanissimi dal pubblico che ricordiamo degli anni passati”

Su Radio Punto Nuovo è intervenuto l’attore Massimiliano Gallo, sul prezzo dei biglietti di Napoli – Barcellona:

“I prezzi per la piazza di Napoli, sono sicuramente alti. La realtà napoletana è caratterizzata da un profondo scontro da tifoseria e presidenza. Quando De Laurentiis ha abbassato i prezzi degli abbonamenti, ha ottenuto 14.000 abbonati. Ormai siamo lontanissimi dal pubblico che ricordiamo degli anni passati. In Europa questi sono prezzi normalissimi, a Natale l’Ajax giocava contro l’ultima in classifica e si pagava 120 euro il prezzo più basso. Napoli è diversa dalle altre città, però questa diversità va sempre nelle altre direzioni: perché cerchiamo sempre l’acquisto di grandi calciatori, investimenti e non acquistiamo gadget ufficiali, non compriamo i biglietti a 70? Ricordo una polemica uguale: Juventus-Real Madrid, curve a 70 euro. Non ho visto la tabella del Corriere dello Sport, mio figlio a 10 anni ha pagato il biglietto intero al Santiago Bernabeu. Vediamo il calcio in un’unica direzione: non vogliamo contribuire all’accrescere del fatturato del Napoli. Commisso, che è uno degli uomini più ricchi del mondo, non ha comprato Messi. Per lui, l’importante è che la Fiorentina sia una società in attivo: il calcio è ormai un tema economico-finanziario”.