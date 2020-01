Questo è l’intervento dell’ex azzurro Luca Fusi sul Napoli e sulle mosse di mercato:

“Adesso il Napoli sta vivendo un momento di difficoltà,ma sono fiducioso.Il presidente sta investendo su diversi giocatori,magari non sono nomi da top player ma sicuro con grandi qualità e soprattutto con delle motivazioni.Il Napoli vuole rimanere tra le prime in Italia e in Europa.Noi chiediamo da tifosi ai ragazzi di dare sempre il massimo per questa maglia”.