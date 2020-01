Petagna: la proposta del Napoli fa tremare la Spal che rimanda a giugno il tutto

Uno così la Spal non può lasciarselo scappare ed è il motivo per il quale, a poco più di 72 ore dalla chiusura del mercato, il diesse Vagnati ha rispedito al mittente qualsiasi proposta. L’ultima, arrivata da Napoli, era di quelle da far tremare i polsi: 22 milioni più altri due di bonus con la promessa di lasciarlo a Ferrara fino a giugno, formula gradita alla Spal che in precedenza aveva rifiutato una prima proposta secca intorno ai 20 milioni per portare l’attaccante alla corte di Gattuso già nella finestra di gennaio.

In casa biancoazzurra evidentemente sono convinti che tra qualche mese il cartellino di Petagna potrebbe valere anche di più, indipendentemente da quello che sarà l’esito della volata salvezza. Ma soprattutto hanno capito, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che buona parte delle fortune dell’undici di Semplici passano proprio dai piedi e dai gol di Petagna, attualmente il quarto miglior realizzatore italiano dietro all’inarrivabile Immobile e alla coppia Belotti-Berardi, che ha segnato un gol in più. Fonte: CdS