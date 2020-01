Younes è diventato il signor no, vuole andare via a titolo definitivo

Dopo essersi mosso a Gennaio per il mercato in entrata e al tempo stesso già si sta muovendo per la sessione estiva deve anche pensare a snellire la rosa, con alcune cessioni. Secondo le pagine del Corriere dello Sport, Younes però sta rifiutando tutte le proposte che provengono dall’Italia con la formula del prestito. Genoa, Sampdoria e Torino non lo hanno convinto, c’è anche il Mainz per l’affare Mateta. Il giocatore tedesco vuole andare via a titolo definivo, manca poco alla fine del mercato invernale e quindi anche per le cessioni c’è da stringere i tempi.

La Redazione