Il Mattino dà i voti: la gigantesca carica del Napoli viene tutta da Gattuso. Demme nuovo comandante

Di fronte al loro mentore, padre putativo e uomo della provvidenza (Sarri, ovviamente), il Napoli ritrova se stesso anche in campionato. Non c’è grande bellezza nella Juventus, quella resta roba di quel Napoli lì e finisce in quel ricordo: gli azzurri fanno la partita che dovevano fare: difesa intelligente e melmosa, difesa di palleggiatori e possesso palla per tenere la Juve lontano dalla porta di Meret, per disinnescarla e spegnerla nel cervello. Il piano riesce alla perfezione. Poi ci pensa Insigne a fare la differenza in una gara dove l’unica disattenzione arriva all’89’ e porta al gol di Ronaldo. La prova che se ce ne fossero state altre, non sarebbe finita così. Il Napoli vince al San Paolo dopo più di tre mesi.

6 MERET



7,5 HYSAJ



8 MANOLAS



7,5 DI LORENZO



7 MARIO RUI



6,5 FABIAN RUIZ



7,5 DEMME



7,5 ZIELINSKI



7 CALLEJON



6 MILIK



8 INSIGNE



6,5 LOBOTKA



7 ELMAS



sv LLORENTE

8,5 GATTUSO