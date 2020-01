Napoli-Politano, le cifre dell’accordo con l’Inter

Questa mattina, intorno alle ore 10,00, ci saranno le visite mediche di Matteo Politano e a seguire nel pomeriggio la firma sul contratto che lo legherà per i prossimi 4 anni e mezzo con la maglia azzurra. L’esterno classe ’93 alla fine è stato convinto da Lorenzo Insigne e dal progetto della società di De Laurentiis, dopo che Roma, Fiorentina e Siviglia avevano tentato di convincerlo. Le cifre dell’operazione, secondo il CdS, 2,5 milione per un prestito di 18 mesi, obbligo di riscatto a 19 milioni, pagamento a rate, come fu per l’acquisto di Cavani. Da domani Matteo Politano sarà a disposizione di Gennaro Gattuso in vista della sfida di lunedì 3 Febbraio a Genova contro la Sampdoria, dove se la giocherà a destra con Callejon. Un nuovo esterno per il tecnico del Napoli, che potrà sprint e verve alla squadra in un colpo solo.

La Redazione