Insigne: «Questo è il successo di tutta Napoli  Sarri? Abbiamo pensato a noi…»

La mano, il piede e il volto di Napoli: Lorenzo Insigne, il capitano napoletano della squadra. L’unico portabandiera della città nella squadra. Il tifoso, l’uomo della notte come e più di Zielinski. Gol splendido, il suo, come riporta il CdS, nonché alla lunga decisivo e poi inseguito e magari anche sognato da una vita. Sin da prima di cominciare il campionato: c’è da scommettere che avrebbe fatto e dato tutto, qualsiasi cosa, per una gioia del genere. E del resto all’andata allo Stadium, pur di giocare la partita con la Juve, anzi con la Juve di Sarri, nascose ad Ancelotti e al dottore finanche l’infortunio muscolare rimediato nel corso del riscaldamento. Salvo poi arrendersi in lacrime all’intervallo. Altri tempi, ora si ride: «Sono felice. Siamo felici: è la vittoria di tutta Napoli. Sarri? Abbiamo pensato a noi…».

La Redazione