Serie A/ Roma-Lazio 1-1: Strakosha salva la Lazio! Derby in pareggio!

Il secondo tempo parte con la Roma vicino al goal l 48esimo, con Spinazzola che mette in mezzo per l’accorrente Veretout che da dentro l’area di rigore calcia di pochissimo a lato. Due minuti dopo fischiato un calcio di rigore alla Roma per un presunto fallo di Patric su Kluivert; dopo check Var viene decretato giustamente il fallo, ma ai danni di Patric. Quindi rigore annullato e fallo contro per la Roma. I restanti minuti sono tutti a tinte giallorosse; al 70esimo, Dzeko a tu per tu con Strakosha tira ma il portiere albanese devia in calcio d’anglo con la faccia! Ancora un occasione per la Roma, poco dopo quando dopo una straordinaria azione di Under, il pallone termina sui piedi di Dzeko che calcia ma trova ancora l’opposizione di Strakosha. All’ 88esimo, pallone in area colpito da Dzeko che trova la parata di Strakosha, che tutto sommato si è fatto perdonare dopo la papera. Dopo un minuto, Milinkovic-Savic tenta la conclusione che termina di pochissimo a lato. Dopo 4 minuti di recupero l’arbitro fischia e termina il match. Per quanto visto in campo i migliori in campo della Roma sono stati Dzeko e Santon, mentre per la Lazio, Acerbi e Immobile.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon ( 83′ Kolarov ), Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout ( 90′ Pastore ), Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert ( 81′ Perotti ); Dzeko. ALL.: Fonseca.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe ( 46′ Patric ), Acerbi, S.Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto ( 71′ Parolo ), Lulic; Correa ( 76′ Caicedo ), Immobile. ALL.: S. Inzaghi.

Marcatori: 25′ Dzeko (R), 33′ Acerbi (L)

Ammonizioni: 37′ Fonseca (ALL. Roma ), 39′ Luiz Felipe (L), 53′ Dzeko (R), 64′ Milinkovic-Savic (L), 83′ Lulic (L), 87′ Kolarov (R)

A cura di Gianpaolo Volpicelli