Ecco cosa non funziona in Lozano, il pezzo forte estivo

Lozano non ha convinto per le sue qualità. In campo fa poco per brillare: è determinato, subisce tanti falli, ma non riesce mai a superare l’uomo, tecnicamente sbaglia anche cose semplici, sembra un pesce fuor d’acqua ma, soprattutto, un giocatore distante dalla valutazione estiva. Gattuso proverà a recuperarlo, ma sarà dura ritrovare un posto da titolare: Callejon è tornato inamovibile e sta arrivando Politano, un altro esterno destro, ma di piede mancino, che non ha accettato Napoli per rischiare la panchina. Fonte: Il Roma