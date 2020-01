Nel corso di Sky calcio Show” il giornalista Di Marzio ha parlato di mercato dove il club azzurro potrebbe non fermarsi a Politano. “Quando è stato chiesto a Giuntoli di Mateta, è apparso in imbarazzo, perchè il Napoli cerca di prendere una punta in queste ultime ore. Infatti non si è mollata la pista per Petagna, alzata l’offerta 21 milioni + bonus. La Spal vacilla, ma non vorrebbe cederlo adesso visto che lotta per la salvezza, quindi si potrebbe potrebbe fare l’affare”.

La Redazione