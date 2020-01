Lutto nel Mondo dello Sport: E’ morto Kobe Bryant

L’ex cestista Kobe Bryant (41 anni) è morto in un incidente di elicottero in California, nella contea di Los Angeles. Era a bordo del suo elicottero privato con quattro persone (3 passeggeri e il pilota). Il mezzo si è schiantato per cause ancora da accertare, Kobe non era in compagnia della sua famiglia. Testimoni riferiscono che dopo lo schianto al suolo l’elicottero abbia preso fuoco e che le persone siano morte sul colpo. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Kobe Bryant lascia la moglie Vanessa e le quattro figlie Gianna, Natalia, Bianca e Capri-Kobe.