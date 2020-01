DIRETTA LIVE SERIE A – Napoli-Juventus, azzurri e bianconeri i colori delle due maglie

Premere f5 per gli aggiornamenti

Napoli

Juventus

Arbitro: Mariani; Ass1: Manganelli; Ass2: Giallatini; IV: La Penna; VAR: Rocchi; AVAR: Del Giovane

19,09 – Secondo il sito di Gianluca Di Marzio, il mercato del Napoli potrebbe non essere terminato con Politano, dove mancano solo le visite mediche e la firma. Per l’attacco visto i problemi fisici di Mertens si pensa all’attaccante del Magonza Matete, dovesse arrivare potrebbe partire Llorente.

18,58 – Ancora un dubbio di formazione per Gattuso, secondo Massimo Ugolini di Sky dovrebbe spuntarla Fabian Ruiz su Lobotka. Per la Juventus invece Rabiot in vantaggio su Matuidi, mentre in avanti Ramsey, Cristiano Ronaldo e Dybala. Ci saranno quasi 45 mila spettatori al San Paolo.

18,52 – Napoli e Juventus hanno scelto quali maglie indossare questa sera. La squadra di Gattuso, la casacca azzurra, quella di Sarri la casacca bianconera.

Questa sera allo stadio San Paolo, con fischio d’inizio alle ore 20,45, il Napoli affronterà la Juventus per la seconda giornata di ritorno. Non sarà una sfida come le altre, nonostante la classifica delle due squadre, però ci sarà uno stadio capiente e ricolmo di passione. C’è la curiosità anche per l’accoglienza al grande ex Maurizio Sarri. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

